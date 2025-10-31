Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бывшего главу одного из департаментов МИД Грузии зедаржала полиция


31.10.2025   23:52


Бывшего дипломата и руководителя департамента евроатлантической интеграции Министерства иностранных дел, Гиорги Цикаришвили, задержала полиция.

Сегодня он вышел на дорогу у здания парламента с открытым лицом, сообщает журналистка Мариам Никурадзе.

Он встал перед машинами и полицией, осознавая, что его арестуют и, вероятно, ему предстоит тюремное заключение.
«Мы должны заменять друг друга, теперь моя очередь», — сказал он.

После акции, когда он возвращался домой, у станции метро Площадь Свободы полицейские его остановили, посадили в машину и увезли.

Когда часть участников протеста перекрывали дорогу, люди, стоявшие позади на тротуаре и перед Парламентом, поддерживали, пели гимн, скандировали лозунги, многие плакали и благодарили тех, кто вышел на дорогу.
Так происходит каждый день, всегда появляется новый человек, который сознательно выходит на дорогу и перекрывает движение, пишет Никуралзе.

Гиорги Цикаришвили ранее подписал совместное заявление сотрудников МИД, опубликованное после слов Кобахидзе о приостановке процесса вступления Грузии в Европейский союз. В документе говорилось о стремлении к интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Из МИДа Цикаришвили ушёл в июне, сообщает TV Pirveli


