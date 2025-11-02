|
|
|
Главой Патрульной полиции Тбилиси назначен Гога Меманишвили
02.11.2025 17:29
Руководителем Главного управления Патрульной полиции Тбилиси назначен Гога Меманишвили.
Гога Меманишвили сменил на этой должности Лашу Джохадзе, который покинул должность 28 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна