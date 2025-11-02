Главой Патрульной полиции Тбилиси назначен Гога Меманишвили

Руководителем Главного управления Патрульной полиции Тбилиси назначен Гога Меманишвили.



Гога Меманишвили сменил на этой должности Лашу Джохадзе, который покинул должность 28 октября.





