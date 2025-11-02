|
|
|
В настоящее время у парламента голодовку держат шесть человек
02.11.2025 17:31
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе, который продолжает голодовку вместе с несколькими активистами, отмечает, что к голодовке обратился еще один участник акции, общее число голодающих достигло 6 человек.
По его словам, активисты чувствуют себя хорошо и бодро.
«Пока что участники акции чувствуют себя хорошо, мы бодры. К нам присоединилась ещё одна участница акции, которая сама выразила желание быть вместе с нами. Для меня это очень хороший знак. В целом, я считаю, что акция голодовки сегодня - это пример для тех людей, которые ищут форму выражения протеста нынешнему режиму и происходящей несправедливости. В этой ситуации акция голодовки абсолютно адекватна», - отмечает Гедеван Попхадзе.
Для справки, Гедеван Попхадзе прибегнул к крайней форме протеста и объявил голодовку 28 октября. Вместе с оппозиционным лидером объявили голодовку Дареджан Цхвитария и несколько других активистов. Их требование - «освободить политзаключённых и назначить новые парламентские выборы».
