Кобахидзе: Роль каждого дипломата в достижении внешнеполитических целей Грузии и укреплении её суверенитета — особенная


03.11.2025   10:49


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил дипломатов с Днём грузинской дипломатии.

Как отметил Кобахидзе в социальных сетях, роль каждого дипломата в достижении внешнеполитических целей Грузии и укреплении её суверенитета — особенная.

«Поздравляю каждого представителя дипломатического корпуса Грузии с Днём грузинской дипломатии. Роль каждого дипломата чрезвычайно важна в деле достижения внешнеполитических целей нашей страны, защиты национальных интересов на международной арене и укрепления суверенитета. Благодарю вас за труд и профессионализм на этом пути. Желаю успехов в вашей ответственной деятельности», — написал Кобахидзе.


