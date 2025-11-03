Кобахидзе: Роль каждого дипломата в достижении внешнеполитических целей Грузии и укреплении её суверенитета — особенная

03.11.2025 10:49





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил дипломатов с Днём грузинской дипломатии.



Как отметил Кобахидзе в социальных сетях, роль каждого дипломата в достижении внешнеполитических целей Грузии и укреплении её суверенитета — особенная.



«Поздравляю каждого представителя дипломатического корпуса Грузии с Днём грузинской дипломатии. Роль каждого дипломата чрезвычайно важна в деле достижения внешнеполитических целей нашей страны, защиты национальных интересов на международной арене и укрепления суверенитета. Благодарю вас за труд и профессионализм на этом пути. Желаю успехов в вашей ответственной деятельности», — написал Кобахидзе.





