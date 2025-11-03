Каладзе: С 12 ноября я приступаю к проведению встреч с населением города

03.11.2025 11:28





С 12 ноября, каждую среду, вместе с членами моей команды, я приступаю к проведению встреч с населением города, уже в здании Тбилисской мэрии с 16:00 до 18:00, что даст мне возможность личного общения с тбилисцами, чтобы не осталось ни одного гражданина, которому не удается донести свой голос, - указанное заявлении в своем видеообращении, размещенном в социальной сети, сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Он также говорил о той ответственности, которая означает управление городом уже третий срок подряд.



«Городское собрание столицы утвердило правительство Тбилиси. Для меня это очень эмоциональный день, так как я хорошо осознаю, какая это ответственность, три срока подряд завоевывать доверие и поддержку горожан, на основании чего мы можем продолжить все начатые реформу и реализовать планы, представленные нами перед выборами. Это, с одной стороны, подтверждение того, что мы идем верным путем – преобразование нашей красивейшей столицы налицо, а. с другой стороны, возможность внести еще больший вклад в развитие города», - заявил мэр Тбилиси.



Он также отметил, что активная коммуникация с населением с его стороны продолжится и в дальнейшем.



«Даю вам обещание, что ваш голос превратится в конкретное дело. Та любовь, уважение и поддержка, которую вы проявляете ко мне, будет возвращена мною хорошими делами. Я не устану служить вам. Мы готовы служить вам, не жалея себя. Как вы знаете, почти в ежедневном режиме, вместе с членами моей команды, я нахожусь на разных объектах, где проходят работы. Соответственно, у меня постоянная коммуникация с населением. Мы приходим в каждый район, и непосредственно получаем информацию о существующих проблемах от людей, которые там проживают. Вместе с тем, мы активно используем социальные сети для коммуникации с нашим населением», - отметил Каладзе.





