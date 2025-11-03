|
Ломджария: Сначала нам нужно понять, кто мы
03.11.2025 11:32
«Я думаю, то, что происходит в этой стране и с нами, уже вышло за рамки правовых оценок», — написала в соцсети основатель неправительственной организации «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария.
«Нам ещё предстоит разобраться, кто мы.
Мы — народ, претендующий на древнюю культуру и цивилизацию, народ, гордящийся уважением к женщине, родителям, будущему поколению?
Или мы — некультурные, дикие люди, для которых стало нормой сажать пожилых в тюрьмы, пытать людей с инвалидностью, плевать и раздевать задержанных женщин, унижать беженцев, переживших войну, и принижать погибших героев?
Сначала давайте разберёмся с этим фундаментальным вопросом, а потом уже решим — хотим ли мы быть в Европе, с арабами или с китайцами.
Мне кажется, в первую очередь дать ответы на эти вопросы должны мужчины этой страны», — написала Нино Ломджария.
