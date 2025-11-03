|
По рейтингу долгосрочного видения правительство Грузии вошло в тройку лучших в Европе - «Грузинская мечта»
03.11.2025 12:20
В рамках хорошего правительства за 2025 год, Институт Чендлера публикует рейтинг долгосрочного видения, согласно которому правительство Грузии вошло в лучшую тройку Европы.
Информацию об этом распространяет правящая партия «Грузинская мечта».
По сведениям партии, правительство Грузии получило высокую оценку и заняло 16 место в лучшей двадцатке стран мира.
«Грузия опережает 5 стран Большой семерки, 31 государство Евросоюза, Шенгенской зоны и НАТО. Это такие страны, как: Великобритания, Япония, Германия, Франция, Италия, Швеция, Испания, Португалия, Бельгия, Ирландия, Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Греция, Румыния, Болгария, Мальта, Кипр, Черногория, Северная Македония, Турция.
Лучшая тройка Европы выглядит следующим образом: Люксембург, Швейцария и Грузия.
Рейтинг основан на глобальном опросе Всемирного экономического форума на тему: насколько долгосрочным является видение правительств разных стран мира», - говорится в информации.
