По рейтингу долгосрочного видения правительство Грузии вошло в тройку лучших в Европе - «Грузинская мечта»

В рамках хорошего правительства за 2025 год, Институт Чендлера публикует рейтинг долгосрочного видения, согласно которому правительство Грузии вошло в лучшую тройку Европы.



Информацию об этом распространяет правящая партия «Грузинская мечта».



По сведениям партии, правительство Грузии получило высокую оценку и заняло 16 место в лучшей двадцатке стран мира.



«Грузия опережает 5 стран Большой семерки, 31 государство Евросоюза, Шенгенской зоны и НАТО. Это такие страны, как: Великобритания, Япония, Германия, Франция, Италия, Швеция, Испания, Португалия, Бельгия, Ирландия, Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Греция, Румыния, Болгария, Мальта, Кипр, Черногория, Северная Македония, Турция.



Лучшая тройка Европы выглядит следующим образом: Люксембург, Швейцария и Грузия.



Рейтинг основан на глобальном опросе Всемирного экономического форума на тему: насколько долгосрочным является видение правительств разных стран мира», - говорится в информации.





