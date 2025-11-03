Папуашвили: Брюссель переживает регресс ценностей и полностью отошел от общеевропейских ценностей

03.11.2025 13:39





Мы видим, что ожидание справедливых подходов, к сожалению, всё больше уменьшается. В последний период Брюссель переживает регресс ценностей и полностью отошел от общеевропейских ценностей, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Вместе с тем, по его словам, в Брюсселе прежде, чем что-то говорить о Грузии, в первую очередь, комиссары ЕС должны выступить, «осудить и отмежеваться от того силового штурма, который был осуществлен ровно месяц назад на президентский дворец».



«В первую очередь, напомню, что завтра – 4 ноября, пройдет месяц после того, как в Грузии произошло несостоявшееся свержение власти, и людьми, поддерживаемые из-за рубежа, осуществлен штурм президентского дворца. Проходит месяц, как комиссары ЕС, в том числе комиссар Кос и комиссар Каллас, не осудили штурм президентского дворца. Поэтому, у грузинского народа только одно ожидание, что хотя бы спустя месяц комиссар Кос осудит этот силовой штурм, в результате которого пострадало 25 сотрудников полиции, 2 из которых – получили тяжкие телесные повреждения. По сегодняшний день ни посол Евросоюза не справлялся о судьбе полицейских, ни его руководители – комиссар Кос и комиссар Каллас не осудили нападение на президентский дворец. Поэтому, грузинский народ ожидает, что прежде, чем что-то говорить о Грузии вообще, первое, что они должны сделать, это осудить и отмежеваться от силового штурма президентского дворца, так как, среди прочих, в организацию 4 октября были вовлечены организации, финансируемые Евросоюзом, Брюсселем, в том числе медийные организации, также, напомню, что 4 октября параллельно со штурмом разные представители Брюсселя в социальных сетях подбадривали и поддерживали это насилие. Грузия еле избежала беспорядков, и никто не знает, к каким последствиям это привело бы, если бы не своевременное реагирование нашей системы безопасности, МВД и других.



Неосуждение насилия – не случайно, так как неосуждение – это поддержка насильников, это печальная тенденция, которую мы видим из Брюсселя. Это – часть враждебной риторики, которую мы видели на Евронест – это прискорбная политика против грузинского народа, когда происходит пренебрежение волей грузинского народа и навязывание свое политической повестки дня. Они смотрят на Грузию в своих узких политических и геополитических целях. Это печальный результат постсоветских влияний в Брюсселе, на ведущих позициях мы видим людей, смотрящих на Грузию с советским менталитетом», - заявил Папуашвили.





