Папуашвили: От лица Европы с нами говорят соратница Горбачева – Юкнявичине и родившийся в Астрахани Лагодинский


03.11.2025   13:41


От лица Европы с нами говорят постсоветские люди - соратница Горбачева (прим. генсек СССР) – Раса Юкнявичине и родившийся и выросший в Астрахани Сергей Лагодинский, которого сейчас нам представляют как депутата от Германии – что это, если не тот момент, когда человека можно вывести из СССР, но СССР из человека вывести нельзя, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос по резолюции ПА Евронест, в которой говорится о том, что последние события в Грузии показывают серьезный регресс демократии.

Папуашвили и сегодня отметил,что до тех пор, пока не будет готовности к диалогу, делегация парламента Грузии не будет принимать участия в последующих сессиях Евронест, проходящих во враждебной среде.

«Эти люди смотрят на Грузию в точно таком же советском стиле. Думают, что они могут учить грузинский народ. Не соратнице Горбачева – Расе Юкнявичине и родившемуся и выросшему в Астрахани Сергею Лагодинскому учить нас европейскому образу», - заявил Папаушвили


