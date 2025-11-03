Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-директор Rustavi 2 Вако Авалиани представлен на должность посла в Катаре


03.11.2025   13:45


Премьер Грузии выдвинул кандидатуру экс-директора телеканала Rustavi 2 Варлама (Вако) Авалиани на должность посла Грузии в Катаре. Соответствующий указ подписан Ираклием Кобахидзе и датирован 29 октября.

«…С ноября 2025 года Варлам Авалиани будет представлен президенту Грузии на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в государстве Катар», — говорится в документе.

Напомним, Вако Авалиани занимал пост директора Rustavi 2 с 2021 года и покинул его в июне этого года.


