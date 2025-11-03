Доклад Еврокомиссии о расширении: Грузия — «беспрецедентный откат»

Доклад Еврокомиссии о расширении ЕС за 2025 год будет содержать беспрецедентную критику властей Грузии за нарушение основных прав человека, «подрыв» независимости судебной системы, подчинение институтов партийным интересам и изменение приоритетов внешней политики.



За день до опубликования Еврокомиссией (ЕК) своего ежегодного отчета о расширении Евросоюза, в котором дана оценка прогрессу стран-кандидатов на пути к европейской интеграции, с документом ознакомилось издание Radio Tavisupleba (до рекомендаций — ред.).



«Коммуникация по политике расширения» — так называется общий отчет ЕК, который комиссия публикует вместе с отчетами по отдельным странам ежегодно. В нем также будут содержаться рекомендации.



Что удалось узнать из проекта отчета ЕК



В Еврокомиссии считают, что принятые и применяемые в Грузии ограничительные законы против активистов, НПО и независимых СМИ «угрожают существованию демократических основ и являются беспрецедентными среди стран-кандидатов».



Кроме Грузии, кандидатами на членство являются:



Украина, Молдова, Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия.

До вступления — с 1975 по 2013 год — 19 стран-членов ЕС имели статус кандидатов.



В документе говорится, что в отношении Грузии в июне и октябре 2024 года Совет Европы пришел к выводу, что действия грузинского правительства угрожают европейскому пути страны, и власти фактически приостановили процесс вступления в ЕС.



«В декабре 2024 года Совет Европы выразил сожаление в связи с решением правительства Грузии отложить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года». С тех пор ситуация значительно ухудшилась, считают в ЕК.



• «Грузия пережила серьезный демократический спад, сопровождающийся быстрой эрозией верховенства закона и резким ограничением основных прав»;

• «Систематические репрессивные действия властей, включая законодательство, ограничивающее функционирование гражданского пространства и основные права, а также независимые СМИ, направленные против представителей ЛГБТК, чрезмерное применение силы правоохранительными органами при полной безнаказанности и враждебную риторику в отношении ЕС, резко контрастируют с ценностями Европейского союза и действиями, ожидаемыми от страны-кандидата в ЕС»;

• в дополнение к 9-ти рекомендациям, разработанным Европейской комиссией, «был отмечен значительный регресс, который еще больше уводит страну с пути Европейского союза»;

• «Институты, призванные защищать верховенство закона, использовались в партийных целях, что заложило основу для недоверия к ним»;

• «Правительство не предприняло никаких шагов, чтобы изменить курс и вернуть страну в Европейский союз»;

• «Арест ведущих деятелей оппозиции вместе с заявлением правящей партии о намерении запретить деятельность конкретных оппозиционных партий и связанных с ними лиц представляет собой прямую атаку на демократический плюрализм».



Отдельно отмечается, что состояние демократии в стране «значительно ухудшилось», поскольку «институты и органы, необходимые для надлежащего функционирования демократии, не обладали беспристрастностью и независимостью». Отмечено также, что «законодательные изменения в Грузии серьезно подорвали независимость и целостность судебной власти, что усугубило риски захвата судебной власти».



Согласно проекту документа Еврокомиссии, парламентские выборы в октябре 2024 года и местные выборы в октябре 2025 года в Грузии были отмечены «высоким уровнем поляризации и негативной реакцией на демократию». Это «сопровождалось сообщениями о запугивании, принуждении и давлении на избирателей». И все это «вызвало вопросы о возможности свободного формирования мнений граждан и возможности голосовать, не опасаясь возмездия».



Внешняя политика и политика соседства



Согласно отчету, соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза еще больше снизилось и остается на низком уровне.



Еврокомиссия просит расставить здесь несколько акцентов:



Для ЕС «реэкспорт высокоприоритетных и экономически важных товаров остается предметом озабоченности;

«Из Грузии в Россию значительно увеличилось количество рейсов в разных направлениях»;

«Грузия должна активизировать усилия по сотрудничеству, чтобы предотвратить использование своей территории и/или юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, для обхода ограничительных мер ЕС».

Политика соседства



В разделе «Политика соседства» говорится, что «Грузия, как правило, поддерживает хорошие двусторонние отношения со своими соседями и странами, на которые распространяется политика расширения».



Например, написано, что:



«У Грузии и Молдовы традиционно хорошие двусторонние отношения» (в последнее время отношения напряженные — правительство Майи Санду больше не поддерживает связи с правительством «Грузинской мечты» и поддерживает пятого президента Саломе Зурабишвили — ред.);



«Грузию и Турцию связывают стратегические партнерские отношения на высоком уровне, включая Совет стратегического сотрудничества высокого уровня;



«Хотя Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, Украина выражает обеспокоенность в связи с несоблюдением Грузией санкций ЕС против России и отсутствием военно-технического сотрудничества с блоком».



Экономика



Единственным положительным направлением, в котором лидирует Грузия, является экономический рост.



«Годовой рост ВВП был заметен в Грузии (9,4%), Косово (4,4%) и Северной Македонии (2,8%), в то время как Сербия (3,9%) и Албания (4%) сохранили те же темпы роста, что и в предыдущем году», — отмечается в отчете.



Как это повлияет на безвизовый режим? Расширенный отчет не имеет прямой связи с решением приостановить безвизовый режим для Грузии (или определенных групп в стране). Но, возможно, это создало бы предлог для принятия какого-либо решения по этому вопросу.



Если — как в данном случае — в докладе говорится о серьезной негативной реакции демократии, это станет дополнительным аргументом для государств-членов в обоснование своей позиции, пишет «Радио Свобода/Грузия».



Некоторые из проблем, изложенных в этом отчете, — основные права — также будут описаны в отчете о механизме приостановления безвизового режима, который также будет опубликован в ноябре.



Согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайи Каллас от 20 октября, стало известно, что на основании этого отчета ЕС может принять решение приостановить безвизовый режим с Грузией в отношении «определенных групп».



«Еврокомиссия представит отчет о механизме приостановления безвизовых поездок позднее в этом году. Это, наряду со вступлением в силу нового визового регламента в ноябре, дает нам возможность отменить безвизовый режим для некоторых групп», — заявила она.



7 октября Европейский парламент одобрил закон, который упрощает приостановление безвизового режима для стран, нарушающих права человека.



Те же изменения позволяют временно приостановить безвизовый режим не для населения всей страны, а для высокопоставленных чиновников, от решения которых зависит решение проблем, названных Еврокомиссией;

Брюссель рассматривает возможность введения индивидуальных санкций в отношении грузинских правительственных чиновников, но среди 27 членов ЕС нет единого мнения — Венгрия и Словакия активно выступают против этого.

Взамен рассматривается временная отмена безвизового режима, действующего с Грузией с 2017 года, что не требует консенсуса — достаточно «квалифицированного большинства», — поддержки 14 стран (население которых превышает 65%).



Источник: SOVA

