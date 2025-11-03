Сенатор-республиканец: Грузия движется в неправильном направлении

Стив Дейнс, сенатор-республиканец, член Сенатского комитета по международным отношениям, заявил, что Грузия движется в неправильном направлении в тот момент, когда на Южном Кавказе формируется новый геополитический порядок.



Американский политик уверен, что «любые противоречия между нашими странами могут закончиться завтра».



Выступая перед региональными экспертами в Институте Хадсона в конце октября, Дейнс подчеркнул важность формирующегося «Маршрута Трампа» — масштабной инфраструктурной и геополитической инициативы, направленной на укрепление транспортных и энергетических связей между Европой и Азией в обход влияния России, Китая и Ирана.



«Армения и Азербайджан решили сотрудничать с Соединенными Штатами, в то время как Грузия, к сожалению, в последние годы движется в неправильном направлении», — сказал он, призвав Тбилиси решить, хочет ли он восстановить отношения с Вашингтоном и принять участие в новой архитектуре безопасности региона.



«Нет никаких причин, по которым Грузия не может стать частью нового регионального партнерства и получить такие же выгоды, как и ее очень важные соседи.



Все, что им нужно сделать, это протянуть руку и взять ее в ответную руку Соединенных Штатов и удвоить свои усилия по созданию плюралистической демократической системы управления», — сказал Дейнс, подчеркнув «стратегическую роль Грузии в открытии этого коридора, безусловно, как единственной страны Кавказа, имеющей прямой выход к Черному морю».



Стив Дейнс посетил Армению, Азербайджан и Грузию весной 2025 года, встретившись с лидерами правительства и оппозиции в Тбилиси.



По словам сенатора Дейнса, «маршрут Трампа» вводит Южный Кавказ в новую геополитическую реальность. Будет ли Грузия участвовать в его преимуществах, по его словам, будет полностью зависеть от решений, принятых в Тбилиси.



