Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Amnesty International о Грузии: «Мирные протесты не должны караться тюремным заключением»


03.11.2025   20:21


Amnesty International (AI) глубоко обеспокоена последними событиями в Грузии. Организация заявляет, что волна арестов и репрессивные законы угрожают свободе слова и собраний в стране.


Среди прочего, AI упоминает о поправках к законодательству, принятых 16 октября, которые запрещают ношение масок, установку палаток на улице и перекрытие дорог. Это карается тюремным заключением сроком до 15 суток, а при повторном нарушении — до двух лет. По мнению организации, эти меры напоминают «антитеррористические спецоперации».


Что говорится в заявлении Amnesty International
● «Операции по задержанию демонстрантов, проводившиеся по всей стране после 4 октября, сопровождались применением чрезмерной силы и имели устрашающий эффект, особенно когда это происходило в присутствии членов семей задерживаемых, включая маленьких детей».

В качестве примеров можно привести операции по задержанию Мариам Меканцишвили, Давида Гурцкая и Симона Махарадзе: 6-летний сын Меканцишвили стал свидетелем ареста своей матери спецназом; Гурцкая был арестована на глазах у 3-летнего сына в 6 утра, а во время задержания Махарадзе один из сотрудников правоохранительных органов приставил пистолет к голове его 4-летнего сына»;

● «Принятые 16 октября поправки в законодательство направлены на подавление протестов и нарушают международные нормы в области прав человека»;

● «Также вызывает беспокойство конституционный иск, поданный правящей партией «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных партий «Национального движения» и «Лело» и оппозиционного объединения «Коалиции за перемены»;


● «Эта волна арестов в Грузии, в отсутствие адекватной судебной защиты и в сочетании с недавними законодательными изменениями, явно направлена ​​на сдерживание права на протест»;

● «Мирные протестные акции (включая те, которые подразумевают перекрытие дорог, ношение масок или установку временных конструкций) не должны караться обысками на дому или лишением свободы»;

● «Законы, криминализирующие осуществление права на мирные собрания и выражение мнений, нарушают Конституцию Грузии, а также международные обязательства страны в области прав человека и должны быть отменены. Совокупным результатом этих мер является систематическое ущемление права на протест и закрытие пространства для гражданского участия».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна