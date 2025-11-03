Amnesty International о Грузии: «Мирные протесты не должны караться тюремным заключением»

Amnesty International (AI) глубоко обеспокоена последними событиями в Грузии. Организация заявляет, что волна арестов и репрессивные законы угрожают свободе слова и собраний в стране.





Среди прочего, AI упоминает о поправках к законодательству, принятых 16 октября, которые запрещают ношение масок, установку палаток на улице и перекрытие дорог. Это карается тюремным заключением сроком до 15 суток, а при повторном нарушении — до двух лет. По мнению организации, эти меры напоминают «антитеррористические спецоперации».





Что говорится в заявлении Amnesty International

● «Операции по задержанию демонстрантов, проводившиеся по всей стране после 4 октября, сопровождались применением чрезмерной силы и имели устрашающий эффект, особенно когда это происходило в присутствии членов семей задерживаемых, включая маленьких детей».



В качестве примеров можно привести операции по задержанию Мариам Меканцишвили, Давида Гурцкая и Симона Махарадзе: 6-летний сын Меканцишвили стал свидетелем ареста своей матери спецназом; Гурцкая был арестована на глазах у 3-летнего сына в 6 утра, а во время задержания Махарадзе один из сотрудников правоохранительных органов приставил пистолет к голове его 4-летнего сына»;



● «Принятые 16 октября поправки в законодательство направлены на подавление протестов и нарушают международные нормы в области прав человека»;



● «Также вызывает беспокойство конституционный иск, поданный правящей партией «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных партий «Национального движения» и «Лело» и оппозиционного объединения «Коалиции за перемены»;





● «Эта волна арестов в Грузии, в отсутствие адекватной судебной защиты и в сочетании с недавними законодательными изменениями, явно направлена ​​на сдерживание права на протест»;



● «Мирные протестные акции (включая те, которые подразумевают перекрытие дорог, ношение масок или установку временных конструкций) не должны караться обысками на дому или лишением свободы»;



● «Законы, криминализирующие осуществление права на мирные собрания и выражение мнений, нарушают Конституцию Грузии, а также международные обязательства страны в области прав человека и должны быть отменены. Совокупным результатом этих мер является систематическое ущемление права на протест и закрытие пространства для гражданского участия».





