Экс-глава Фонда соинвестирования не понимает сути обвинений по делу о Мтквари ГЭС

04.11.2025 14:08





Мне непонятно, в чём я провинился, - заявил обвиняемый по делу о Мтквари ГЭС бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили.



На судебном процессе, где в эти минуты обсуждается дело, он обратился с вопросом к судье и прокурору.



«В чем я был халатен, что повлекло тяжелый результат? Вторая статья - какой ущерб повлекло для государства - это был частный проект. Господин судья, господин прокурор, объясните мне, почему я сижу в этом зале, почему я нахожусь здесь?», - сказал Бачиашвили.



По делу о Мтквари ГЭС Бачиашвили обвиняется по статье 2201 УК, которая предусматривает неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лицом, наделенным специальными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Предъявленное ему обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



Кроме того, бывший генеральный директор Фонда соинвестирования осужден за присвоение криптовалюты, принадлежащей основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





