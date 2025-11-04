|
|
|
Экс-глава Фонда соинвестирования не понимает сути обвинений по делу о Мтквари ГЭС
04.11.2025 14:08
Мне непонятно, в чём я провинился, - заявил обвиняемый по делу о Мтквари ГЭС бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили.
На судебном процессе, где в эти минуты обсуждается дело, он обратился с вопросом к судье и прокурору.
«В чем я был халатен, что повлекло тяжелый результат? Вторая статья - какой ущерб повлекло для государства - это был частный проект. Господин судья, господин прокурор, объясните мне, почему я сижу в этом зале, почему я нахожусь здесь?», - сказал Бачиашвили.
По делу о Мтквари ГЭС Бачиашвили обвиняется по статье 2201 УК, которая предусматривает неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лицом, наделенным специальными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Предъявленное ему обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Кроме того, бывший генеральный директор Фонда соинвестирования осужден за присвоение криптовалюты, принадлежащей основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна