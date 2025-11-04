Население Тбилиси и Батуми значительно увеличилось - глава «Сакстата»

«Численность населения в Тбилиси и Батуми значительно увеличилась», — заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии Гогита Тодрадзе на заседании Комитета по экономической политике.



По его словам, по сравнению с переписью, проведённой десять лет назад, численность населения выросла на 200 тысяч человек и составляет 3 914 000.



«Согласно данным переписи, численность населения составляет 3 914 000 человек, то есть по сравнению с переписью, проведённой десять лет назад, население увеличилось примерно на 200 тысяч. По предварительным данным, уровень урбанизации довольно высок: доля городского населения десять лет назад составляла около 59 %, а сегодня она выросла на 5 % и достигла 64 %. При этом значительно увеличилось население Тбилиси и Батуми. Например, десять лет назад в Батуми проживало 153 тысячи человек, а сегодня — примерно 235 тысяч. В Тбилиси тогда было около 1 миллиона 100 тысяч жителей, а по новым данным — примерно 1 миллион 330 тысяч», — отметил Гогита Тодрадзе.



Он добавил, что более подробная информация о переписи будет доступна в июне 2026 года.



«В июне следующего года будут опубликованы этнические данные переписи, включая сведения об административных единицах, сёлах и населённых пунктах, где проживают национальные меньшинства. В настоящее время мы обнародовали предварительные результаты переписи, которые отражают численность населения по регионам и муниципалитетам только в гендерном разрезе. Другие параметры, такие как религиозная принадлежность, возрастные группы и прочие, станут доступны в июне 2026 года», — заявил Гогита Тодрадзе.







