Элисашвили уже знает, что его партию запрещать не будут

04.11.2025 15:14





«Мы предполагаем, ожидаем, что для внесения большего раскола в оппозицию запретят две коалиции или партии, а нашу коалицию не запретят», — заявил член «Лело — Сильная Грузия» Алека Элисашвили, комментируя конституционный иск «Грузинской мечты».



По его словам, они обязательно применят все механизмы и будут бороться максимально.



«Мы будем бороться максимально юридически. Какими механизмами обладает страна — мы знаем, где живём, в какой несправедливой среде. Это называется судом, но на самом деле это бюро исполнения заданий. Мы будем бороться максимально. Будем бороться сами, наша коалиция. Для этого у нас достаточно знаний и образования. Просто мы предполагаем, ожидаем, что в оппозиции для внесения большего раскола запретят две коалиции или партии, а нашу коалицию не тронут. Одна из версий, которая до нас доходит, — это то, что хотят углубить противостояние. Остальная оппозиция начнёт свою жизнь с того, что будут нас оскорблять, и на этом закончат, и это даст ещё один предлог. Конечно, мы обязательно воспользуемся внутренними юридическими механизмами и внешними механизмами. Будем использовать всё, что есть», — заявил Алека Элисашвили.



Фракция «Грузинская мечта» и политические группы — «Сила народа» и «Европейские социалисты» подготовили совместный конституционный иск, которым требуют признать деятельность трёх политических партий неконституционной и запретить их. Это партии: политическое объединение граждан «Единство − Национальное движение»; политическое объединение граждан «Коалиция за перемены: Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»; политическое объединение граждан «Сильная Грузия − Лело, за народ, за свободу».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





