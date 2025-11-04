Элисашвили ответил «нет» на призыв Саакашвили к объединению оппозиции

«Если хотят союзника, пусть сперва определятся: утром нас оскорбляют, в полдень протягивают руку, а вечером снова оскорбляют — так дело не пойдёт», — заявил член «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.



Элисашвили прокомментировал пост бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором Саакашвили обвиняет в кампании против него Палико Кублашвили и Нику Гилаури.



По его словам, у «Лело — Сильная Грузия» объявлен мораторий на критику оппозиции, и они не интересуются внутренними распрями.



«Мы уже очень давно объявили мораторий на критику оппозиции. Вся страна видела, что, несмотря на яростные оскорбления в адрес коалиции, мы ни в ответ не пустили мелкий выпад ни в чей адрес. Не потому, что мы не можем ответить оскорблением на оскорбление — можем, — просто не хотим делать общее дело с нашим общим врагом, прогнившей властью.



Что касается объединения с Саакашвили — нет. Мы знаем, что делаем, мы последовательная, целеустремлённая политическая коалиция, самая сильная оппозиционная организация. Если хотят союзников, пусть сначала определятся: утром нас оскорбляют, в полдень протягивают руку, а вечером опять оскорбляют — так не получается.



Мы видим политическое будущее этой страны, верим в борьбу нашей коалиции и наших членов. Меня мало интересует спор между бывшими и действующими членами «Национального движения». Это нас не касается. Да, мы прочитали и ознакомились, но у нас свой путь и стратегия. Мы хотим победить эту прогнившую власть и действительно выбить у них власть. В остальном — в их ссорах и противостояниях — мы не вмешиваемся, это их внутреннее дело. Менее важно, что сегодня скажет Саакашвили и что ответит Гварамия», — заявил Элисашвили.





