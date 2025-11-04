Зурабишвили: конечная цель задержаний на митингах — подавить протест

04.11.2025 16:23





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, в соцсети Х отметила, что в Грузии протесты продолжаются 341 день, однако сотрудники МВД ежедневно задерживают протестующих.



«Ежедневно в Тбилиси, где протесты продолжаются уже 341 день подряд, происходят массовые аресты. Людей задерживают просто за то, что они стоят на тротуаре или носят защитные маски (людей задерживают за перекрытие дороги, мотивируя тем, что они умещаются на тротуаре у парламента Грузии — ред.). Повторное нарушение карается тюремным заключением сроком до 1 года! Конечная цель — подавить протест!», — написала Зурабишвили.



Также политик отметила и то, что Афган Садыгов, азербайджанский журналист, который сидел в грузинской тюрьме и был освобожден, а спустя некоторое время вышел протестовать вместе с частью грузинского общества на проспект Руставели, был оштрафован на сумму 100 000 $.



«Афган Садыгов, азербайджанский журналист, посещавший ежедневные акции протеста в Тбилиси, был оштрафован на общую сумму 100 000 долларов за 55 нарушений нового закона, запрещающего протестующим блокировать улицы», — пишет политик.



Напомним, 4 ноября — 342-й день протестов в Грузии. Ежедневно митинги продолжаются на проспекте Руставели в Тбилиси, перед зданием парламента Грузии.



Полиция задерживает тех, кто носит маски (медицинские в том числе) и «искусственно» перекрывает проспект Руставели, тогда как все протестующие умещаются на тротуаре у законодательного органа страны. «Мечта» ужесточила законы, которые ряд западных политиков назвал «репрессивными».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





