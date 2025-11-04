Парламент Грузии осуждает «антигрузинскую» резолюцию Euronest и обвиняет армянских депутатов

04.11.2025 16:41





Грузинский парламент подверг резкой критике резолюцию, принятую на недавней сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване, назвав ее «антигрузинской» и обвинив армянских законодателей в подрыве власти Грузии.



Заместитель спикера парламента Грузии Нино Цилосани из правящей партии «Грузинская мечта» заявила, что армянские депутаты фактически выступили против своего собственного премьер-министра, поддержав резолюцию, которая ставит под сомнение легитимность руководства Грузии и выборов.



«Поддерживая такую резолюцию, они демонстрируют недоверие к своему собственному премьер-министру», — сказала Цилосани, охарактеризовав документ как бессмысленный и направленный на нанесение ущерба Грузии.



Резолюция, принятая на 12-й сессии ассамблеи в Ереване, назвала парламентские выборы в Грузии 2024 года фальсифицированными и обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в самоназначении. Она также осудила жестокое подавление протестов в Тбилиси и призвала к освобождению политических заключенных, предупредив, что Грузия может столкнуться с приостановкой безвизового режима с ЕС, если не будут проведены реформы.



Грузия заранее отказалась направлять свою делегацию на сессию, сославшись на то, что она назвала «враждебной и предвзятой риторикой» со стороны некоторых членов Европейского парламента. Официальные лица в Тбилиси заявили, что эти действия нарушают дух партнерства и взаимного уважения, лежащий в основе инициативы «Восточное партнерство».



Делегация Армении в Euronest позже отвергла утверждения о том, что она проголосовала против Грузии. Мария Карапетян, глава армянской делегации и член правящей партии «Гражданский договор», заявила, что армянские депутаты либо воздержались, либо не приняли участия в голосовании по поправкам, касающимся Грузии.



Единственное исключение, по ее словам, касалось терминологии в отношении одного из сепаратистских регионов Грузии, где армянские законодатели поддержали замену термина «Южная Осетия» на «Цхинвальский регион».



Карапетян отметил, что делегация Армении в конечном итоге поддержала более широкую резолюцию, поскольку она включала ключевые положения, касающиеся Армении, в том числе поддержку мирного процесса с Азербайджаном, продолжение делимитации границ на основе взаимного суверенитета и призыв к выводу азербайджанских войск с территории Армении.



После резкого спада демократических реформ в Грузии и ее поворота в сторону России Ереван оказался в противоречии между необходимостью поддерживать дружеские отношения с Тбилиси и своими собственными недавно сформировавшимися стремлениями к вступлению в ЕС.



Брюссель неоднократно критиковал Тбилиси за откат в области демократии и отношение к оппозиционерам, в то время как правительство «Грузинской мечты» обвиняло чиновников ЕС во вмешательстве и двойных стандартах. Руководство Грузии предупредило, что платформа Euronest рискует стать политизированной и отдалиться от принципов равного диалога, лежащих в основе Восточного партнерства.



Армения, напротив, стремится углубить сотрудничество с европейскими институтами, подписав в 2021 году всеобъемлющее соглашение о партнерстве с ЕС и начав процесс вступления в 2025 году. Проведение сессии Euronest в Ереване было воспринято Арменией как сигнал о ее растущем взаимодействии с Европейским парламентом и другими институтами ЕС.





