|
|
|
Премьер-министр Китая: Мы хотим усиливать стратегическую коммуникацию с Грузией
04.11.2025 18:39
Мы хотим усиливать стратегическую коммуникацию с Грузией, расширять практическое сотрудничество и совместными усилиями приносить еще больше пользы нашим народам , - заявил премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как отметил Ли Цян, в последние годы в результате стратегического руководства лидеров Грузии и Китая двусторонние отношения интенсивно развиваются.
«Благодарю вас за участие в Международной выставке импорта. Грузия в этом году впервые участвует в выставке в качестве почётного гостя, и это уникальная возможность продемонстрировать грузинскую продукцию. Уверен, что грузинские компании вскоре увидят результаты участия в выставке.
В последние годы в результате стратегического руководства лидеров Грузии и Китая двусторонние отношения интенсивно развиваются. В 2023 году наши страны установили стратегическое партнёрство, и с тех пор взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах все больше углубляется. Китай благодарен Грузии за искреннюю дружбу.
Мы хотим укреплять стратегическую коммуникацию с Грузией, расширять практическое сотрудничество и совместными усилиями приносить еще больше пользы нашим народам», - отметил Ли Цян.
Информацию распространяет администрация правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна