Премьер-министр Китая: Мы хотим усиливать стратегическую коммуникацию с Грузией

Мы хотим усиливать стратегическую коммуникацию с Грузией, расширять практическое сотрудничество и совместными усилиями приносить еще больше пользы нашим народам , - заявил премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



Как отметил Ли Цян, в последние годы в результате стратегического руководства лидеров Грузии и Китая двусторонние отношения интенсивно развиваются.



«Благодарю вас за участие в Международной выставке импорта. Грузия в этом году впервые участвует в выставке в качестве почётного гостя, и это уникальная возможность продемонстрировать грузинскую продукцию. Уверен, что грузинские компании вскоре увидят результаты участия в выставке.



В последние годы в результате стратегического руководства лидеров Грузии и Китая двусторонние отношения интенсивно развиваются. В 2023 году наши страны установили стратегическое партнёрство, и с тех пор взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах все больше углубляется. Китай благодарен Грузии за искреннюю дружбу.



Мы хотим укреплять стратегическую коммуникацию с Грузией, расширять практическое сотрудничество и совместными усилиями приносить еще больше пользы нашим народам», - отметил Ли Цян.



