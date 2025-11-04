Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марта Кос: Еврокомиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось лишь название


04.11.2025   18:40


На фоне продолжающегося отката Грузии комиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось лишь название, - об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя в Европейском парламенте доклад о расширении за 2025 год.

«После прошлогоднего заключения Еврокомиссии, что действия властей Грузии привели к де-факто приостановке процесса вступления, и на фоне продолжающегося отката Грузии комиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось лишь название», — заявила Марта Кос.

Для справки, комитет по иностранным делам Европарламента заслушивает доклад о расширении ЕС в 2025 году, который представляет еврокомиссар Марта Кос.


