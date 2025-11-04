Марта Кос: Еврокомиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось лишь название

04.11.2025 18:40





На фоне продолжающегося отката Грузии комиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось лишь название, - об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя в Европейском парламенте доклад о расширении за 2025 год.



«После прошлогоднего заключения Еврокомиссии, что действия властей Грузии привели к де-факто приостановке процесса вступления, и на фоне продолжающегося отката Грузии комиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось лишь название», — заявила Марта Кос.



Для справки, комитет по иностранным делам Европарламента заслушивает доклад о расширении ЕС в 2025 году, который представляет еврокомиссар Марта Кос.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





