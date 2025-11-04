Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марта Косс: Ситуация в Грузии резко ухудшилась с откатом демократии, как никогда не случалось в стране-кандидате


04.11.2025   19:34


Ситуация в Грузии резко ухудшилась с откатом демократии, как никогда не случалось в стране-кандидате, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя в Европарламенте пакет по расширению 2025 года.

По ее словам, в Грузии фиксируется эрозия верховенства закона и тяжелые ограничения фундаментальных прав.

«Мы увидели резкую эрозию верховенства закона и тяжелые ограничения фундаментальных прав. Власть Грузии должна срочно развернуть свой курс и ответить на требования граждан касательно европейского будущего», - заявила Марта Кос.


