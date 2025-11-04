Марта Косс: Ситуация в Грузии резко ухудшилась с откатом демократии, как никогда не случалось в стране-кандидате

Ситуация в Грузии резко ухудшилась с откатом демократии, как никогда не случалось в стране-кандидате, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя в Европарламенте пакет по расширению 2025 года.



По ее словам, в Грузии фиксируется эрозия верховенства закона и тяжелые ограничения фундаментальных прав.



«Мы увидели резкую эрозию верховенства закона и тяжелые ограничения фундаментальных прав. Власть Грузии должна срочно развернуть свой курс и ответить на требования граждан касательно европейского будущего», - заявила Марта Кос.





