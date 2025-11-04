|
Марта Косс: Ситуация в Грузии резко ухудшилась с откатом демократии, как никогда не случалось в стране-кандидате
04.11.2025 19:34
Ситуация в Грузии резко ухудшилась с откатом демократии, как никогда не случалось в стране-кандидате, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя в Европарламенте пакет по расширению 2025 года.
По ее словам, в Грузии фиксируется эрозия верховенства закона и тяжелые ограничения фундаментальных прав.
«Мы увидели резкую эрозию верховенства закона и тяжелые ограничения фундаментальных прав. Власть Грузии должна срочно развернуть свой курс и ответить на требования граждан касательно европейского будущего», - заявила Марта Кос.