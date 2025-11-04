|
Отчет о расширении ЕС: Грузии необходимо срочно развернуть обратно откат в плане демократии
04.11.2025 19:35
Правительство Грузии должно продемонстрировать твёрдую приверженность изменению курса и возвращению на путь к членству в ЕС, - говорится в опубликованном 4 ноября коммюнике о политике расширения ЕС 2025 года.
Согласно отчету, Грузии необходимо срочно развернуть обратно откат в плане демократии.
«Грузии необходимо срочно развернуть обратно откат в плане демократии и приложить всесторонние и ощутимые усилия для начала работы над проблемами и реформами, которые будут разработаны при многопартийной поддержке и эффективном гражданском участии в соответствии с девятью шагами, опубликованными для страны-кандидата, и будут полностью соблюдать ценности и принципы ЕС, на которых основан ЕС.
После выводов Европейского совета в декабре 2024 года, что действия правительства Грузии фактически вызвали остановку процесса вступления, и на фоне текущего отката Грузии по базовым вопросам, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально.
Правительство Грузии должно продемонстрировать твёрдую приверженность изменению курса и вернуться на путь к вступлению в ЕС», - говорится в коммюнике.
