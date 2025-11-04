Марта Кос: Власти Грузии, вы не ведете свой народ к ЕС

Она также отметила, что в ноябре будет новый механизм приостановки виз, что позволит предпринять дальнейшие шаги в отношении Грузии.



Она также отметила, что в ноябре будет новый механизм приостановки виз, что позволит предпринять дальнейшие шаги в отношении Грузии.



«Конкретные меры, конечно, в руках государств-членов, но я надеюсь, что в ноябре мы примем новый механизм приостановки виз, что позволит нам сделать следующие шаги. У меня есть очень важное послание для населения Грузии, особенно потому, что власть говорит гражданам, что ведёт Грузию к Евросоюзу. Власти Грузии - вы не ведете свой народ к ЕС, вы уводите свой народ от ЕС. Если вы серьезно подходите к вопросу ЕС, то прислушайтесь к своему народу и прекратите сажать в тюрьму лидеров оппозиции, журналистов, людей, которые думают иначе, чем вы. После этого мы сможем поговорить», - заявила Марта Кос.





