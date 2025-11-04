Кая Каллас: Пока условия не изменятся кардинально, страна-кандидат останется страной лишь номинально

04.11.2025 19:38





«Перспективы для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции неоднозначны, а для Грузии — негативны», — заявила Верховный представитель ЕС Кайя Калас.



«Расширение ЕС является политическим приоритетом для Комиссии и геополитической инвестицией. Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитические изменения ясно обозначили необходимость расширения. ЕС необходим, если мы хотим быть сильным игроком на мировой арене. Возможности для расширения ЕС появляются нечасто, и окна возможностей открываются нечасто. Это окно открыто сейчас, и мы должны им воспользоваться. В то же время мы не будем сокращать путь к членству в ЕС. Вступление в ЕС остается справедливым, сложным и основанным на заслугах процессом. Присоединение новых стран к ЕС к 2030 году теперь является реалистичной целью.



Для Украины членство в ЕС может стать ключевой гарантией безопасности. Ни одна страна-кандидат никогда не проводила столь быстрых реформ в разгар войны, как Украина. Это демонстрирует выдающуюся приверженность Украины ЕС.



Выборы в Молдове в октябре показали, что страна сказала «да» европейскому будущему и продолжает проводить важные реформы.



У Грузии на данном этапе нет жизнеспособного пути в ЕС, пока условия не изменятся кардинально. Грузия сейчас остается страной-кандидатом только номинально», — отметила Каллас.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





