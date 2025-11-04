|
МИД Грузии: Осуждаем любые попытки использовать вопрос членства в ЕС в качестве политического инструмента, наносящего ущерб отношениям между Грузией и ЕС
04.11.2025 20:28
Министерство иностранных дел Грузии комментирует отчет Европейской комиссии о расширении ЕС и отмечает, что в нем ряд событий, связанных с Грузией, оценивается предвзято.
По данным министерства иностранных дел Грузии, шаги и заявления институтов ЕС в отношении Грузии, направленные на влияние на внутреннюю политику страны, вызывают беспокойство и противоречат духу отношений между Грузией и ЕС.
«Вызывает сожаление тот факт, что в отчете Европейской комиссии по Грузии дана предвзятая оценка ряда событий, что не было неожиданным, тем более, что институты ЕС упорно закрывают глаза на нападения и насилие в отношении государственных учреждений Грузии в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси во время выборов в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года. Более того, совместное заявление Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос по этому поводу создает основу для неверной интерпретации событий», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что на фоне улучшения показателей Грузии в ряде международных рейтингов, включая честность правительства, борьбу с бюрократией и коррупцией, эффективность государственного управления, а также стабильной макроэкономической среды и высоких темпов экономического роста, следует поднять серьезные вопросы относительно объективности оценки, представленной в докладе Европейской комиссии.
«Действия и заявления институтов ЕС в отношении Грузии, направленные на влияние на внутреннюю политику страны и противоречащие как духу отношений между Грузией и ЕС, так и нашим общим интересам, вызывают беспокойство. Мы осуждаем любые попытки использовать вопрос членства в ЕС в качестве политического инструмента, что наносит ущерб отношениям между Грузией и ЕС.
Грузия привержена заключенным с ЕС соглашениям и продолжает добросовестно выполнять свои обязательства по Соглашению об ассоциации, чтобы обеспечить приближение страны к европейским стандартам в процессе евроинтеграции.
Правительство Грузии, как ответственный и лояльный партнер, вновь подтверждает свое стремление к уважительному, конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС, основанному на общих ценностях и принципах, а не на принуждении», — говорится в заявлении МИД Грузии.
Для справки, сегодня Европейская комиссия опубликовала свой отчет о расширении ЕС, в который, наряду с другими странами-кандидатами, включена и Грузия.
