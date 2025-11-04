Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия и Китай сегодня подписали стратегические меморандумы


04.11.2025   22:40


Грузия и Китай сегодня подписали стратегические меморандумы, направленные на углубление торгово-экономических отношений и расширение инвестиционного партнерства.

Информацию об этом распространило министерство экономики.

- меморандум о взаимопонимании по завершении переговоров о возобновлении Соглашения о свободной торговле;
- меморандум о взаимопонимании по совместному развитию «Воздушного шелкового пути»;
- меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства ;
- меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

Китай и Грузия, в лице правительства «Грузинской мечты», оформили стратегическое партнерство в июле 2023 года.

Грузинская делегация во главе с премьер-министром в эти дни находится в Шанхае, где в качестве почетного гостя участвует в Международной импортной выставке.

Пресс-служба правительства сообщила о встрече премьеров двух стран Ираклия Кобахидзе и Ли Цяня.

Цитата из заявления Кобахидзе:
"Грузия, как важная часть Среднего коридора, готова расширять сотрудничество с Китаем для дальнейшего развития региональной взаимосвязанности и торговли. Мы уверены, что позитивная динамика и отношения высокого уровня между нашими странами сохранятся и будут укрепляться, что подтверждает нашу общую приверженность углублению связей и долгосрочному процветанию наших народов».


