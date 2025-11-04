Грузия и Китай сегодня подписали стратегические меморандумы

04.11.2025 22:40





Грузия и Китай сегодня подписали стратегические меморандумы, направленные на углубление торгово-экономических отношений и расширение инвестиционного партнерства.



Информацию об этом распространило министерство экономики.



- меморандум о взаимопонимании по завершении переговоров о возобновлении Соглашения о свободной торговле;

- меморандум о взаимопонимании по совместному развитию «Воздушного шелкового пути»;

- меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства ;

- меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.



Китай и Грузия, в лице правительства «Грузинской мечты», оформили стратегическое партнерство в июле 2023 года.



Грузинская делегация во главе с премьер-министром в эти дни находится в Шанхае, где в качестве почетного гостя участвует в Международной импортной выставке.



Пресс-служба правительства сообщила о встрече премьеров двух стран Ираклия Кобахидзе и Ли Цяня.



Цитата из заявления Кобахидзе:

"Грузия, как важная часть Среднего коридора, готова расширять сотрудничество с Китаем для дальнейшего развития региональной взаимосвязанности и торговли. Мы уверены, что позитивная динамика и отношения высокого уровня между нашими странами сохранятся и будут укрепляться, что подтверждает нашу общую приверженность углублению связей и долгосрочному процветанию наших народов».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





