Штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличиваются

14.11.2025 11:12





Штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличиваются. Министерство внутренних дел опубликовало информацию об этом.



По их данным, ведомство разработало пакет законодательных поправок, главная цель которых — обеспечить максимальное соблюдение правил дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.



«В последние годы, в условиях значительного увеличения количества транспортных средств и повышения мобильности, безопасность дорожного движения остается сложной задачей, и, несмотря на достигнутый прогресс, ежегодно в Грузии в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают серьезные травмы сотни людей. Соответственно, дорожно-транспортные происшествия и связанный с ними уровень смертности обязывают государство принимать эффективные меры по ужесточению правил безопасности дорожного движения.



Анализ причин дорожно-транспортных происшествий подтверждает, что для обеспечения максимальной общественной безопасности необходимо существенно пересмотреть и ужесточить действующие санкции», — говорится в заявлении министерства.



Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет законодательных поправок, согласно которым:



• До 100 лари повышается штраф за нарушение правил маневрирования транспортным средством на дороге. Одновременно количество баллов, начисляемых на водительское удостоверение за данное правонарушение, уменьшается на 20;



• С 50 до 100 лари повышается санкция за превышение скорости на более чем 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч;



• До 50 лари повышается санкция за непристёгнутый ремень безопасности водителя или пассажира во время движения автомобиля. При этом количество баллов за данное нарушение уменьшается на 10;



• До 50 лари повышается санкция за использование мобильного телефона водителем во время управления транспортным средством;



• По аналогии с Тбилиси, до 50 лари повышается штраф за нарушение правил стоянки и остановки в Кутаиси, Батуми, Мцхете, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди и на курортах Грузии.



• Также вводится дополнительная ответственность за движение по полосе BUS LANE в противоположном направлении транспортных средств, кроме маршрутного транспорта, что повлечёт за собой штраф в размере 200 лари.



• Кроме того, новым правонарушением определяется остановка или стоянка транспортного средства на тротуаре или пешеходном переходе, что повлечёт штраф в размере 100 лари. При наличии условий, предусмотренных законом, транспортное средство будет эвакуировано на специализированную охраняемую стоянку.



Данный пакет законодательных изменений уже представлен в парламент Грузии», — говорится в информации.



По данным Министерства внутренних дел, вышеупомянутый пакет законодательных поправок уже внесён в Парламент Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





