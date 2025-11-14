Наложен арест на квартиру экс-премьер-министра Грузии - СМИ

14.11.2025 11:29





На квартиру Ираклия Гарибашвили наложен арест. По данным телекомпании «Пирвели», обвиняемый в легализации незаконных доходов экс-премьер, в обмен на свободу, не смог выплатить миллион лари в качестве залога и вместе этого заложил дом, подаренный Иванишвили.



Речь идёт о доме на улице Мосашвили. Адвокат Гарибашвили «подтвердил эту информацию изданию «Пирвели».



Арест был наложен с целью реализации меры пресечения. Я не знаю, кому была подарена эта квартира, но, как адвокат, ходатайствовал перед судом о замене меры пресечения, наложенной судом на г-на Ираклия, на недвижимость, как это предусмотрено законом. «Арестовали только эту квартиру», — сообщил адвокат Амиран Гигуашвили изданию «Пирвели».



Ираклию Гарибашвили был назначен залог в размере одного миллиона лари — суд дал бывшему премьер-министру 30 дней на внесение залога. Гарибашвили запретили покидать страну, а его паспорт изъяли.



Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение по статье 194, части 3, пункту «в» Уголовного кодекса Грузии, что означает легализацию незаконных доходов, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Данное преступление, согласно Уголовному кодексу, предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.





