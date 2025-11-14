|
Георгий Гахария стал исследователем в «Школе Герти» в Берлине
14.11.2025 11:42
Бывший премьер-министр Грузии, лидер партии «Гахария — За Грузию» Георгий Гахария стал исследователем в берлинской «Школе Герти» (Hertie School).
Об этом говорится на веб-сайте «Школы Герти».
«В настоящее время Георгий Гахария является исследователем в «Школе Герти». Он также приглашённый исследователь в Центре имени Жака Делора при «Школе Герти», где его исследование сосредоточено на изучении вопросов евроинтеграции Грузии через призму европейской безопасности.
Цель исследования — критически оценить возможные последствия вступления Грузии в Евросоюз для сферы безопасности с учётом исторических, политических, социально-экономических и аспектов безопасности, определяющих отношения между ЕС и Грузией.
Исследование использует практические методы, включая углублённые интервью с ведущими лицами, принимающими решения в Европейской комиссии и государствах-членах», — говорится в информации «Школы Герти».
