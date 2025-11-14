|
«Национальное движение»: 28 ноября грузинский народ вновь скажет свое слово
14.11.2025 12:25
«Единое национальное движение», главная политическая сила, борющаяся за европейский выбор Грузии, мы вновь с гордостью будем стоять в рядах патриотов, собравшихся ради спасения Грузии - призываем собраться 28 ноября в 19:00 у Тбилисского государственного университета и пройти шествием к зданию парламента, - говорится в заявлении, распространенном партией «Единое национальное движение».
Как говорится в заявлении, 28 ноября 2024 года «пятая колонна России в Грузии в лице режима Иванишвили, грубо нарушив Конституцию Грузии и предав национальные интересы, публично объявила процесс вступления Грузии в ЕС похороненным».
В заявлении отмечается, что спустя год « грузинское общество по-прежнему стойко отстаивает выбор Грузии в пользу свободного, достойного европейского будущего».
«Российский режим Иванишвили посредством массовых репрессий, арестов сотен достойных граждан Грузии и политических лидеров, уничтожения гражданского общества, ликвидации политических партий, попыток посягательства на академические свободы, запрета на свободу слова и выражения пытается посеять в обществе страх и безнадежность, разорить и вынудить покинуть страну наших достойных сограждан.
Чтобы посеять безнадежность и одновременно сделать приятное России, режим Иванишвили перевел третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из медицинского пенитенциарного учреждения обратно в тюрьму на пятый год заключения…
Призываем всех патриотов Грузии: 28 ноября в 19:00 соберёмся у Тбилисского государственного университета и пройдём шествием к зданию парламента. Пусть весь цивилизованный мир услышит голос свободной, европейской Грузии!», - говорится в заявлении.
Для справки, 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Грузия не будет ставить на повестку дня вопрос о начале переговоров с Евросоюзом до 2028 года.
