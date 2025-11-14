Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В бывшем здании парламента в Кутаиси разместится учебный центр «Грузпатента»


14.11.2025   13:41


«В Кутаиси, в бывшем здании парламента, разместится учебный центр «Грузпатента», — заявил председатель Национального центра интеллектуальной собственности «Грузпатента» Сосо Гиоргадзе на заседании комитета по интеграции с Европой, представляя отчёт.

По его словам, в бывшем здании парламента уже ведутся ремонтные работы в рамках обновления инфраструктуры.

«Закон требует, с одной стороны, чтобы экзамены для патентных поверенных проводились с определённой периодичностью, а с другой — что непрерывное образование является одним из обязательных компонентов. «Грузпатент» активно работает: уже идут ремонтные работы в здании, где будет размещён учебный центр «Грузпатента» с полностью обновлённой инфраструктурой. Центр будет обслуживать как проведение экзаменов, так и непрерывное образование. Кроме того, совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности мы реализуем несколько проектов, которые предусматривают проведение в Грузии международных тренингов и семинаров. Частично они уже проводятся в различных форматах», — заявил Сосо Гиоргадзе.


