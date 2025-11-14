Посол Германии появился на протестной акции в Тбилиси после возвращения с консультаций

Посол Германии Питер Фишер, недавно вернувшийся в Грузию после отзыва в Берлин, появился на антиправительственной акции в Тбилиси в четверг и лично выразил солидарность с демонстрантами. Об этом сообщил участник митинга Мамука Цуцкиридзе.



«Посол Германии, господин Петер Фишер, еще раз проявил солидарность! ​Конечно же, я выразил ему огромную благодарность Грузии за дружбу и поддержку.​ Этот момент мы никогда не забудем!», – написал активист в соцсети Facebook, поделившись фото с послом.



Событие вызвало негодование представителей правящей партии «Грузинская мечта». Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил Фишера в «насмехательстве» над грузинским обществом, сообщит, что ждет реакции Берлина.



«Теперь МИД Германии должен окончательно определиться, чего они хотят. После возращения с консультаций, мы надеялись, что посол Германии ознакомился с важностью Венской конвенции, перечитал соответствующие статьи и после всего этого будет сдержаннее. Но не прошло и нескольких дней, а он уже насмехается над всем обществом», – заявил Папуашвили.



Фишер неоднократно открыто критиковал грузинские власти за откат от демократии, а также выражал поддержку активистам и участникам протестных акций в Тбилиси. Грузинские власти расценивали это, как вмешательство во внутренние дела.



24 сентября Фишера вызывали в МИД Грузии, обвинив в «попытках поощрения радикальной повестки» и «необоснованных нападках на правительство».



Официальный Берлин назвал вызов посла «безосновательным», выразив протест поверенному в делах Грузии в Берлине.



19 октября МИД Германии объявил об отзыве Фишера на консультации на фоне, как отметили в Берлине, «кампании травли» против дипломата. Дипломат вернулся в Тбилиси 8 ноября. В Берлине заяаили, что он «продолжит свою активную работу при полной поддержке» федерального правительства.



