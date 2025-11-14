Каладзе: Непосредственным ответственным за акцию 20 июня был министр внутренних дел

«Если у тебя нет поддержки грузинского народа, где бы ты ни бегал, куда бы ни ходил, это не принесёт никакого результата», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о трудоустройстве лидера партии «Гахария Грузии» Георгия Гахария в Германии.



По его словам, в Грузии власть выбирает народ страны, и это не происходит под влиянием внешних лиц.



«У этих людей есть свои покровители. Мы много раз говорили, что они не принадлежат нашей стране и являются представителями агентурной сети, выполняют соответствующие задания. Это ни к чему хорошему не приведёт, по крайней мере внутри страны. Прежде всего, нужно иметь поддержку народа. Если у тебя нет поддержки грузинского народа, где бы ты ни бегал, ни ходил, это не принесёт никакого результата. Они этого не осознали и не поняли, что в Грузии власть выбирает народ, а внешние указания не определяют, кто должен быть в правительстве. Раньше это так было, но сегодня ситуация радикально изменилась. Всем следует проявлять уважение, как внутри страны, так и за её пределами, уважать грузинский народ, нашу Конституцию и независимость страны», – заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси также ответил на вопрос о начатом уголовном преследовании Георгия Гахария и применении к нему меры пресечения.



По его словам, в деле о разгоне акции, проходившей 20 июня 2019 года, ответственным лицом тогда был министр внутренних дел Георгий Гахария.



«Прямо ответственное лицо — министр внутренних дел, который отдавал указания и приказы. Когда проводишь операцию по разгонам акции, кто несёт ответственность? Кто отдаёт приказы? Что касается отчёта омбудсмена, была максимальная попытка каким-то образом сохранить своего агента, спасти его, обернуть тему так, чтобы ответственность Гахария не была видна. Очень плохо, что произошло. Существуют два конкретных дела, в которых прокуратура предъявляет обвинение Георгию Гахария. Расследование начато, и мы ждём подробной информации», – отметил мэр столицы.





