БДИПЧ/ОБСЕ публикует критическую оценку законов, принятых в Грузии в последнее время

14.11.2025 16:14





БДИПЧ/ОБСЕ публикует правовую оценку поправок к закону «о собраниях и манифестациях», принятых парламентом Грузии 16 октября 2025 года без публичных обсуждений. Международная миссия заявляет, что изменения чрезмерно ограничивают свободу мирных собраний, выражения мнения и объединений, а также противоречат международным обязательствам страны в сфере прав человека.



«Он исключает возможность применения менее строгих альтернативных санкций, устанавливает более длительный административный арест в качестве наказания по умолчанию за определенные действия, квалифицированные как административные правонарушения, и уголовное лишение свободы в случае, если лицо ранее совершало эти правонарушения.



Это еще больше усугубляет негативное воздействие ограничений, введенных в феврале 2025 года и декабре 2024 года, которые Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) расценило как неоправданное вмешательство в осуществление права на свободу мирных собраний в Грузии в заключении, опубликованном в марте 2025 года.



В частности, поправки, внесенные в октябре 2025 года, предусматривают строгие условия административного ареста сроком до 60 суток в качестве единственного наказания за некоторые правонарушения, связанные с собраниями, что исключает дискреционные полномочия суда по применению более мягких санкций, таких как соразмерные штрафы или предупреждения.



Такой подход прямо противоречит международным стандартам, требующим необходимости, соразмерности и недискриминации санкций. Он превращает административное задержание в стандартную меру пресечения ненасильственного поведения, которое не достигает уровня серьёзности проступка, оправдывающего более суровые меры (например, простое ношение маски или использование лазерных и световых устройств, перекрытие дороги или участие в мирном собрании, которое считается незаконным)».



В документе резкой критике подвергается норма, криминализирующая «оскорбительное поведение» или словесные оскорбления в адрес полицейских и должностных лиц, что может грозить лишением свободы на срок до двух лет при повторении.



«Такая расплывчатая и широкая терминология, допускающая субъективную интерпретацию, не соответствует требованиям законности, ясности и предсказуемости, установленным международным правом. Это создаёт риск неправильного, чрезмерно широкого, произвольного и/или целенаправленного применения закона для пресечения легитимной критики публичных должностных лиц, что подрывает свободу выражения мнения и усиливает запугивающий эффект в отношении гражданского активизма», говорится в документе.



Источник: SOVA

