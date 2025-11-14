Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном

14.11.2025 17:20





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.



По информации правительства Грузии, стороны подчеркнули важность стратегического партнёрства между Грузией и Арменией и обсудили ситуацию в регионе.



Сообщается, что разговор коснулся двусторонних добрососедских отношений. Отмечено, что политический диалог между Грузией и Арменией ведётся на самом высоком уровне.



«Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и тому факту, что Армения входит в десятку крупнейших торговых партнёров Грузии. В ходе встречи была подчёркнута важная роль Грузии в обеспечении стабильного и мирного развития региона», — говорится в сообщении правительства.



Во встрече, прошедшей в администрации правительства, также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе и посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





