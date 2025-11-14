Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном


14.11.2025   17:20


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

По информации правительства Грузии, стороны подчеркнули важность стратегического партнёрства между Грузией и Арменией и обсудили ситуацию в регионе.

Сообщается, что разговор коснулся двусторонних добрососедских отношений. Отмечено, что политический диалог между Грузией и Арменией ведётся на самом высоком уровне.

«Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и тому факту, что Армения входит в десятку крупнейших торговых партнёров Грузии. В ходе встречи была подчёркнута важная роль Грузии в обеспечении стабильного и мирного развития региона», — говорится в сообщении правительства.

Во встрече, прошедшей в администрации правительства, также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе и посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян.


