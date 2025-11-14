|
|
|
Кавелашвили встретился с новымы послами Грузии в НАТО и Катаре
14.11.2025 18:35
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с недавно назначенным представителем Грузии при НАТО Ираклием Берая и с новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Государстве Катар Варламом Авалиани. Об этом сообщает администрация президента Грузии.
По данным администрации, Михаил Кавелашвили поздравил грузинских дипломатов с назначением на должности и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна