Кавелашвили встретился с новымы послами Грузии в НАТО и Катаре


14.11.2025   18:35


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с недавно назначенным представителем Грузии при НАТО Ираклием Берая и с новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Государстве Катар Варламом Авалиани. Об этом сообщает администрация президента Грузии.

По данным администрации, Михаил Кавелашвили поздравил грузинских дипломатов с назначением на должности и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.


