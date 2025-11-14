Кавелашвили встретился с новымы послами Грузии в НАТО и Катаре

14.11.2025 18:35





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с недавно назначенным представителем Грузии при НАТО Ираклием Берая и с новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Государстве Катар Варламом Авалиани. Об этом сообщает администрация президента Грузии.



По данным администрации, Михаил Кавелашвили поздравил грузинских дипломатов с назначением на должности и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.





