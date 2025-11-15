Каладзе назвал «фейком» сообщения о сносе церкви на окраине Тбилиси инспекцией мэрии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию о том, что во время рейда против самовольного захвата госземель в поселении Африка на окраине столицы была снесена церковь.



«Хочу еще раз со всей ответственностью заявить, что распространенная информация – очередная ложь и дезинформация», – заявил Каладзе в обращении в соцсети Facebook.



В мэрии утверждают, что журналисты выдали за храм, «строящийся уже 14 лет», бетонную коробку высотой около двух метров, без крыши и признаков культовой постройки, возведенную лишь несколько месяцев назад.



Каладзе не уточнил, использовалось ли это сооружение как молельня, однако пообещал «оказать посильную помощь», если выяснится, что местным жителям действительно нужна церковь.



В Патриархии также опровергают причастность к постройке. Руководитель пресс-службы, протоиерей Андрия Джагмаидзе, рассказал, что просьба о строительстве храма в этом районе действительно поступала «несколько лет назад», существовал и предварительный проект, однако они не выдали разрешения, поскольку указанная земля не принадлежала церкви.



«Теперь мы узнали, что там было какое-то здание. До сих пор у нас не было никакой информации о существовании какого-либо здания, которое могло бы иметь отношение к Патриархии», – заявил он.



Снос самовольных построек прошел 13 ноября. Муниципальная инспекция заявила, что демонтировала «незаконно возведенные недостроенные здания и легкие конструкции» и таким образом освободила более 14 гектаров захваченной государственной земли.



SOVA

