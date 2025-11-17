Черголеишвили: Есть опасность, что всеобщее, универсальное избирательное право будет отменено

«Есть опасность, что всеобщее, универсальное избирательное право будет отменено, потому что и в Грузии существует неинформированное общество. Например, в исследовании, проведённом в 2013 году, было 6% людей, которые считали «Грузинскую мечту» оппозицией», — заявила лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили.



По её словам, данный факт представляет собой посягательство на универсальность избирательного права.



«В этом нет ничего возмутительного, потому что это автократический режим, который давно перешёл ту грань, после которой нас чем-либо можно удивить. Они просто официально оформили тот образ, которым являются на самом деле, и у нас есть ещё одно доказательство для наших партнёров и для демонстрации внутри страны, что режим отменил универсальное избирательное право», — заявила Черголеишвили.



Правило голосования на выборах для нерезидентов меняется. По объяснению председателя парламента Грузии, единственным условием будет голосование на родине раз в четыре года.





