Грузинские эмигранты призывают международных партнеров защитить их право голосовать за рубежом

17.11.2025 22:19





Эмигранты Грузии обратились к международным партнерам за поддержкой против инициативы «Грузинской мечты» лишить их права голосовать на парламентских выборах в странах, где они находятся: они смогут проголосовать только на территории Грузии.



В заявлении говорится, что голос граждан Грузии за рубежом является неотъемлемой частью государственности Грузии, а их выбор — право, защищенное Конституцией Грузии и международным правом.



Грузинские эмигранты обратились к ЕС, Европарламенту, США, Совету Европы и ко всем дружественным и партнерским странам «использовать все доступные дипломатические, правовые и политические инструменты для поддержки граждан Грузии в защите их конституционных прав и для проведения активного мониторинга».



«Ограничение избирательных прав граждан, проживающих за рубежом, представляет собой серьезную угрозу для демократического правления. Это не просто техническая поправка, а преднамеренное нарушение Конституции Грузии, нарушение основных прав человека и систематическое ущемление политических прав граждан. Наш голос — важная составляющая государства Грузия. Грузинская диаспора — неотъемлемая часть нации. Нас много. Мы присутствуем во всем мире.

Наш голос не будет заглушен!!!», — говорится в заявлении части эмигрантов.





Эмигранты требуют защиты своих прав, а «не предоставления каких-либо привилегий».



«Правовая основа. Конституция Грузии.

Статья 5(2): Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека.



Статья 28(1): Гражданин Грузии имеет право голосовать и быть избранным.



Статья 28(2): Право голоса может быть ограничено только в случаях, строго определенных Конституцией. Территориальные соображения или проживание за рубежом не являются основанием для такого ограничения.



Статья 29(1): Все граждане равны перед законом и не подвергаются дискриминации по признаку социального или иного статуса, включая место жительства.



Избирательный кодекс Грузии



Статья 7: Избирательные участки, созданные в зарубежных районах, являются полноценными избирательными участками.



Статья 8: Организация выборов в посольствах, консульствах и дипломатических представительствах является обязанностью государства.





Международные правовые стандарты



Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)



Статья 2: Государство обязано обеспечить реализацию всех прав без дискриминации, в том числе по месту жительства.



Статья 25(b): Каждый гражданин имеет право голосовать и быть избранным «без каких-либо различий».



Европейская конвенция о правах человека (Протокол № 1, статья 3)



Государство обязано обеспечить свободные выборы и не должно ограничивать избирательные права на основе несправедливых или дискриминационных критериев.



Венская конвенция о дипломатических сношениях



Статьи 21–22: Помещения посольств и консульств обладают экстерриториальным статусом; соответственно, в пределах этих помещений действует юрисдикция государства, направившего дипломатическую миссию, — Грузии», — напоминают они «Грузинской мечте» и международным партнерам Грузии.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





