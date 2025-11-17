Джеймс Маклири : Великобритания должна ввести санкции против Иванишвили и его соратников

17.11.2025 22:22





Депутат парламента Великобритании Джеймс Макклири реагирует на новость о том, что "Грузинская мечта" планирует лишить до миллиона граждан права голоса на парламентских выборах:



«Грузинская мечта» снова наносит удар по грузинской демократии.



Они начали с ограничения свободы СМИ, затем запретили оппозиционные партии, а теперь лишают права голоса грузин, проживающих за рубежом, чтобы укрепить свою власть.



Великобритания должна немедленно ввести санкции против Иванишвили и его приспешников.



Один из лидеров коалиции «За перемены», Гига Лемонджава, назвал инициативу «попыткой убийства демократии» и подчеркнул, что ограничения направлены против эмигрантов, их гражданских прав и демократических институтов, так как Иванишвили не может контролировать голоса за границей и хочет лишить эмигрантов возможности участвовать в выборах.



Одна из лидеров оппозиционной партии "ЕНД" Ана Цитлидзе заявила, что инициатива связана с поражением «Грузинской мечты» среди эмигрантов на прошлых выборах, большинство из которых против режима, и что лишение права голоса направлено против социально и экономически уязвимых граждан, вынужденных жить за границей.



Генеральный секретарь «LELO» Иракли Купрадзе, отметил, что Иванишвили и «Грузинская мечта» пытаются лишить избирательного права более миллиона граждан, создав условия для контроля будущих парламентских выборов с помощью пропаганды, насилия и запрета партий.



Один из лидеров партии «Гахария — За Грузию» Гиорги Шарашидзе указал, что изменения противоречат принципу всеобщего избирательного права, демонстрируют страх «Грузинской мечты» перед выборами и направлены на изоляцию страны от собственных граждан, включая экономически значимую группу эмигрантов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





