Бокучава: ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Грузии

18.11.2025 11:14





По заявлению председателя «Национального движения» Тины Бокучава, на Парламентской ассамблее ОБСЕ принята резолюция по Грузии.



По её словам, «в резолюции говорится об авторитарных шагах режима Иванишвили, описываются политические репрессии, имеющие место в стране».



«Всего несколько минут назад на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Европейская народная партия и политическая группа единомышленников, являющаяся крупнейшей и наиболее влиятельной политической группой, приняли специальную резолюцию по Грузии. В резолюции говорится об авторитарных шагах режима Иванишвили, описываются политические репрессии, имеющие место в стране. В ней также содержится призыв к международным партнерам использовать все международные инструменты, в том числе такие конкретные инструменты, которые ограничили бы финансовые возможности режима Иванишвили, его репрессивной машины, и ввели бы конкретные ограничения для того, чтобы для консолидации диктатуры в Грузии не происходило использования коррупционных денег», - сказала Тина Бокучава.





