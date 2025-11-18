МИД Украины «поблагодарил» власти Грузии за невведение санкций против РФ

В МИД Украины отреагировали на упреки в «неблагодарности» со стороны спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Спикер украинского МИД Георгий Тихий саркастически поблагодарил власти Грузии за «невведение санкций» против России и «помощь совместному агрессору в их обходе».



«Спасибо грузинским властям за все, в частности, за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь совместному агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское иго, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины», – сказал Тихий.



Он добавил, что Украина искренне желает грузинскому народу европейского будущего, безопасности и достатка — «несмотря на пророссийскую политику действующего правительства».



Напомним, 17 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинские власти «неблагодарны» к грузинскому народу, добавив, что желает Украине мира и хочет, чтобы украинский народ «был представлен достойной властью».





