Кобахидзе: мы все еще находимся в режиме «стратегического терпения» с США

18.11.2025 11:46





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти находятся в режиме «стратегического терпения» по отношению к США, неоднократно заявив ранее, что хотят восстановить стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретным руководством.



«Пока мы наблюдаем пассивность», — отметил он.



Кобахидзе заявил, что пока власти Грузии наблюдают за тем, кто пересилит — неформальное правление, «которое пользовалось точно таким же влиянием, тотальным влиянием на США в течение последних 4 лет, каким оно все еще пользуется по отношению к ЕС», или интересы американского народа.



Если первое, то тогда, «возможно, ничего и не изменится».



Глава грузинского правительства отметил, что, если в этом противостоянии победит новая администрация Белого дома, то тогда будут новости.



«Мы терпеливо ждем всего этого и надеемся, что в конце концов неформальное управление одолеют субъективные интересы американского народа», — добавил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





