Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: мы все еще находимся в режиме «стратегического терпения» с США


18.11.2025   11:46


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти находятся в режиме «стратегического терпения» по отношению к США, неоднократно заявив ранее, что хотят восстановить стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретным руководством.

«Пока мы наблюдаем пассивность», — отметил он.

Кобахидзе заявил, что пока власти Грузии наблюдают за тем, кто пересилит — неформальное правление, «которое пользовалось точно таким же влиянием, тотальным влиянием на США в течение последних 4 лет, каким оно все еще пользуется по отношению к ЕС», или интересы американского народа.

Если первое, то тогда, «возможно, ничего и не изменится».

Глава грузинского правительства отметил, что, если в этом противостоянии победит новая администрация Белого дома, то тогда будут новости.

«Мы терпеливо ждем всего этого и надеемся, что в конце концов неформальное управление одолеют субъективные интересы американского народа», — добавил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна