Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Марта Кос: Поддержка гражданского общества в Грузии затруднена


18.11.2025   15:27


«Поддержка гражданского общества в Грузии затруднена, поскольку правительство очень внимательно следит за тем, кому мы предоставляем средства», — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на панельной дискуссии форума по расширению ЕС в ответ на вопрос о Грузии.

По её словам, на встрече с представителями гражданского общества стран-кандидатов в ЕС присутствовал и представитель Грузии.

«Что касается поддержки гражданского общества в Грузии, несмотря на то, что сейчас это сложно, так как правительство очень внимательно следит за тем, кому мы даём деньги, финансовая помощь была удвоена и будет ещё больше. Сейчас мы ищем способы передать им средства так, чтобы не навредить им. Например, на прошлой неделе у меня был диалог с представителями гражданского общества стран-кандидатов, где присутствовал и представитель Грузии», — заявила Кос.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна