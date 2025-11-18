Марта Кос: Поддержка гражданского общества в Грузии затруднена

«Поддержка гражданского общества в Грузии затруднена, поскольку правительство очень внимательно следит за тем, кому мы предоставляем средства», — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на панельной дискуссии форума по расширению ЕС в ответ на вопрос о Грузии.



По её словам, на встрече с представителями гражданского общества стран-кандидатов в ЕС присутствовал и представитель Грузии.



«Что касается поддержки гражданского общества в Грузии, несмотря на то, что сейчас это сложно, так как правительство очень внимательно следит за тем, кому мы даём деньги, финансовая помощь была удвоена и будет ещё больше. Сейчас мы ищем способы передать им средства так, чтобы не навредить им. Например, на прошлой неделе у меня был диалог с представителями гражданского общества стран-кандидатов, где присутствовал и представитель Грузии», — заявила Кос.





