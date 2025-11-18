Нино Цилосани: ЕРР является материнской партией «Национального движения»

EPP является материнской партией преступной партии «Национальное движение», - что касается расследования, связанного с коррупцией, то хочу заверить их, что нет смысла вышибать открытые двери, они были лучше расследованы грузинскими правоохранителями, - заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани, отвечая на заявление оппозиционных политиков, что на Парламентской ассамблее ОБСЕ была принята резолюция по Грузии.



«Когда мы говорим о содержании какой-либо резолюции, давайте посмотрим, кем она инициирована. EPP – это материнская партия преступной и злобной партии «Национальное движение». Она поддерживала и оправдывала их действия на протяжении всех этих лет, не только во время их оппозиционного радикализма, но и в процессе вредных и злых действий Саакашвили. Когда эта партия инициирует какую-либо резолюцию и вносит какие-то принципы, мы должны априори понимать, что имеем дело с неправильным процессом.



Что касается расследования, связанного с коррупцией, хочу заверить их, что нет смысла вышибать открытую дверь. Данные коррупционные факты лучше расследованы грузинскими правоохранителями. Я думаю, что коррупционные факты членов ЕРР, в Европарламенте или в различных форматах, должны быть для них более интересны, чем случаи коррупции, уже расследованные в Грузии. Конечно, все это было в центре нашего акцента и интереса, чтобы искоренить любую возможность коррупции. Мы рады, что в этом ЕРР согласна с нами. Однако выносит все в самой вредной и неправильной форме.



Наша представительница Майя Битадзе, которая присутствовала именно на этой встрече, конечно, предоставляет нам правильную информацию касательно того, кто может инициировать резолюцию или участвовать в процедурах. Факт один – не имеет значения, будет ли в конечном итоге принята и поддержана данная резолюция, важно то, что Тина Бокучава, Гиги Церетели через своих иностранных покровителей бродят по коридорам этой институции и портят работу Грузии», - сказала Цилосани.



