Парламент начинает обсуждение новой редакции «Избирательного кодекса»

18.11.2025 18:48





Парламент приступает к рассмотрению новой редакции «Избирательного кодекса». Проект «Избирательного кодекса» и прилагаемые к нему законодательные поправки будут рассмотрены комитетом парламента по защите прав человека 19 ноября.



Новое избирательное законодательство меняет ряд избирательных норм и процедур, связанных с выборами.



Одним из важных изменений в «Избирательном кодексе» является то, что граждане Грузии, находящиеся за рубежом, не смогут голосовать за границей во время парламентских выборов. Как и муниципальные выборы, парламентские выборы будут проводиться только в пределах государственных границ Грузии.



Уточняются правила фото- и видеосъемки. В частности, согласно проекту, устанавливается, что фото- и видеосъемка на избирательном участке не подразумевает аудиомониторинг.



Процедуры регистрации кандидатов упрощаются, представлять учетную карточку больше не потребуется. В настоящее время для регистрации кандидата необходимо подать два заполненных им документа – учетную карточку и заявление о партийной принадлежности. Согласно проекту, для регистрации кандидат будет заполнять только форму согласия на участие в выборах, где наряду с согласием будет указана информация о цензе жительства и партийной принадлежности.



Изменяются основания для выдвижения кандидатов, а также для отказа в регистрации/отмены регистрации. Согласно проекту, партия будет иметь право выдвигать в качестве кандидата только члена этой партии, а инициативная группа - беспартийного кандидата. В ином случае кандидат не пройдет зарегистрацию или регистрация зарегистрированного кандидата будет отменена.



Авторами и инициаторами проекта являются депутаты «Грузинской мечты»: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили, Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





