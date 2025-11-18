Правительство Грузии снова выразило готовность возобновить стратегическое партнерство с США

Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани на встрече с делегацией Госдепартамента США во главе со старшим советником Джонатаном Асконасом заявил, что правительство Грузии не удовлетворено нынешним уровнем отношений с США и в очередной раз подтверждает свою готовность возобновить стратегическое партнерство с чистого листа с конкретным руководством.



Стороны уделили внимание транзитным перевозкам в Грузии и в странах Восточной Европы — шагам, предпринятым с точки зрения улучшения функции связи. Леван Жоржолиани рассказал американской стороне о значительных инвестициях, которые правительство Грузии вкладывает в железнодорожную, автомобильную и портовую инфраструктуру с целью развития этой функции.



«На встрече обсуждалась позиция Грузии касательно «маршрута Трампа». Было отмечено возможное положительное влияние «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity) на регион с точки зрения создания гарантий безопасности для перемещения грузов американской стороной.



На встрече основное внимание было уделено важности усилий администрации Трампа по установлению мира в регионе.



Также была положительно оценена роль Грузии в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.



На встрече в администрации правительства присутствовали заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и исполняющий обязанности посла США в Грузии Алан Перселл.





