Посольство Израиля выражает благодарность Маке Бочоришвили за её визит в пограничные поселения Газы


19.11.2025   12:59


Посольство Израиля в Грузии реагирует на визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Израиль, в киббуц Нир-Оз и на территорию фестиваля Nova, и благодарит её за посещение населённых пунктов, расположенных у границы с Газой.

«Ничто не передает реальность лучше, чем увиденное собственными глазами. Благодарим министра иностранных дел Грузии за визит в населённые пункты у границы с Газой, где она лично увидела жестокость, совершённую террористической организацией ХАМАС», — пишет посольство Израиля в Грузии.


