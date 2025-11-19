Посольство Израиля выражает благодарность Маке Бочоришвили за её визит в пограничные поселения Газы

19.11.2025 12:59





Посольство Израиля в Грузии реагирует на визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Израиль, в киббуц Нир-Оз и на территорию фестиваля Nova, и благодарит её за посещение населённых пунктов, расположенных у границы с Газой.



«Ничто не передает реальность лучше, чем увиденное собственными глазами. Благодарим министра иностранных дел Грузии за визит в населённые пункты у границы с Газой, где она лично увидела жестокость, совершённую террористической организацией ХАМАС», — пишет посольство Израиля в Грузии.





