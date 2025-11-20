Миллион эмигрантов содержат 300 000 семей здесь. Члены их семей накажут «Грузинскую мечту» - Гоциридзе

«Миллион эмигрантов содержат 300 000 семей здесь. Они совершили большую ошибку, члены их семей накажут «Грузинскую мечту», — заявил бывший президент Национального банка Роман Гоциридзе на телеканале «Palitrannews».



По словам Гоциридзе, решение «Грузинской мечты» больше не открывать избирательные участки за рубежом свидетельствует о том, что правительство боится иммигрантов.



«Это беспрецедентное решение было принято из-за страха перед эмигрантами. Они знают, что 95% голосов эмигрантов на предстоящих выборах пойдут против «Грузинской мечты».



Они придумывают тысячу философий, навязанных им из Москвы, хотят получить конституционное большинство, а оказывается, что даже 1-2% имеет цену. Если речь идёт о конституционном большинстве, значит ли это, что мы должны махнуть на все рукой и заранее подписаться под результатами выборов?!



«Грузинская мечта» довольно просто объяснила, почему она так поступила. Папуашвили выступил и сформулировал это в тезисах. «Их решение продиктовано иностранной державой. Поэтому их следует лишить права голоса» — это было наглое, но искреннее признание. Другими словами, «эмигранты — не наши сторонники»», — заявил Гоциридзе.



По его словам, доля голосов эмигрантов может существенно повлиять на конечный результат конкурентных выборов.



«Давайте посмотрим, имеет ли значение количество голосов. В 2020 году за рубежом было зарегистрировано около 35 000 наших граждан, из них участвовало [в выборах] 12 000. Казалось бы, ничего, но в 2024 году эта цифра утроилась. 90 000 наших граждан зарегистрированы для голосования, из них приняли участие 35 000. На следующих выборах 35 000 могут превратиться в 100 000. Есть две причины: одна в том, что грузины, проживающие за рубежом, больше не боятся регистрироваться, они увидели, что никого оттуда из-за этого не высылают, и, тем более, никто в Евросоюзе не воспримет решение правительства благосклонно. Кроме того, выросло число эмигрантов. 99% всех эмигрирующих — это люди совершеннолетнего возраста, которые участвуют в выборах.



Миллион наших граждан содержат 300 тысяч семей здесь. У них в семье как минимум 2-3 человека, это уже… 600 000 наших сограждан. Когда они им говорят «приезжайте сюда» [голосовать] – как?! Когда абсолютное большинство нарушает трёхмесячный срок и находится за границей нелегально. Они сделали это сейчас, а не в предвыборный период, потому что предпочитают, чтобы волна недовольства прошла сейчас. Но они совершили такую ​​большую ошибку: у миллиона тамошних жителей имеется миллион членов семьи здесь, эти члены семей здесь накажут «Грузинскую мечту», – заявил Гоциридзе.



Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что нерезиденты, то есть лица, проживающие за рубежом, смогут голосовать на парламентских выборах только в пределах государственных границ Грузии. По словам Папуашвили, соответствующие изменения будут внесены в новый «Избирательный кодекс», который был инициирован в парламенте Грузии 17 ноября.





